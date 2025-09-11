Waziri Mkuu wa Uingereza amemfuta kazi Balozi wa London nchini Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu The Guardian, Balozi wa Uingereza nchini Marekani alifukuzwa kazi kutokana na uhusiano wake na Jeffrey Epstein (mnyanyasaji wa watoto aliyehukumiwa nchini Marekani).

Kulingana na ripoti ya chombo hiki cha habari, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo, Alhamisi, alimfuta kazi Balozi wa nchi hiyo nchini Marekani, Peter Mandelson, kutokana na uhusiano wake na Jeffrey Epstein.

Mandelson, ambaye aliteuliwa kuwa mwakilishi wa Uingereza mjini Washington mwezi Februari na alicheza jukumu muhimu katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili, aliondolewa katika wadhifa wake baada ya barua pepe kufichuliwa zikionyesha kuwa aliendelea kuwa rafiki wa Epstein baada ya kushtakiwa kwa uhalifu wa ufisadi.

Kulingana na Politico, tukio hili lilitokea chini ya wiki moja kabla ya Donald Trump kuwasili Uingereza kwa ziara yake ya pili rasmi.

Waziri Mkuu wa Uingereza alimfuta kazi Peter Mandelson kutoka wadhifa wa Balozi wa Uingereza nchini Marekani baada ya kuongezeka kwa shinikizo la kisiasa juu ya urafiki wake na Jeffrey Epstein.