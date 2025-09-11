Lavrov: Shambulio dhidi ya Qatar halipaswi kurudiwa; Moscow haijaridhika na shambulio hili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergey Lavrov, katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Katibu Mkuu wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, Jassem Al-Budaiwi, huko Sochi, alisema: "Kiasi cha biashara na nchi za Baraza la Ushirikiano kimefikia dola bilioni 20, na tutajaribu kusaidia utulivu wa bei katika soko la mafuta na gesi."

Katika mkutano na waandishi wa habari, Lavrov aliongeza: "Haturidhiki na mvutano mpya wa Israeli na shambulio dhidi ya Qatar, na tumesisitiza kwamba shambulio kama hilo halipaswi kurudiwa. Tunaiangalia Qatar kama mmoja wa waamuzi wa kipekee kati ya Israeli na Hamas, na shambulio la Israeli dhidi ya Qatar halina mantiki yoyote."

Akizungumzia maendeleo ya kikanda, alieleza: "Tunasimamia suluhisho za kidiplomasia kwa hali nchini Syria, Sudan na Yemen."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi pia alizungumzia vita vya Ukraine na akasema: "Marekani inajaribu kuchunguza na kutatua sababu za mizizi ya mgogoro wa Ukraine, wakati Ulaya inataka kuivuta Ukraine kwenye NATO."