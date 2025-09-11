Taifa na Vikosi vya Jeshi vya Iran vitasimama pamoja na Qatar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - kufuatia uchokozi wa kigaidi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, Meja Jenerali Sayyid Abdolrahim Mousavi, Mkuu wa Wafanyikazi Mkuu wa Vikosi vya Jeshi la Iran, alifanya mazungumzo ya simu na Mheshimiwa Saud bin Abdulrahman Al Thani, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nchi wa Masuala ya Ulinzi wa Qatar.

Mwanzoni mwa mazungumzo haya, Meja Jenerali Mousavi alimpongeza kwa kuzaliwa kwa mtukufu Mtume (saww), alielezea shambulio la kigaidi la utawala bandia wa Israeli dhidi ya Qatar kama kitendo cha uhalifu na akasema: "Tukio hili linashutumiwa vikali na maafisa na viongozi wa kisiasa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na ilitangazwa na maafisa wakuu wa I.R. Iran tangu mwanzo wa tukio hili."

Akirejelea mazungumzo ya simu kati ya Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Dk. Pezeshkian, na Amir wa Qatar, alieleza: "Wafanyikazi Mkuu wa Vikosi vya Jeshi la Iran pia wameshutumu rasmi kitendo hiki cha uhalifu katika taarifa rasmi."

Meja Jenerali Mousavi aliongeza: "Vikosi vya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran havitasita kamwe kuwasaidia ndugu zao wa Qatar, kwa sababu uhusiano kati ya nchi mbili na mataifa mawili daima umekuwa unategemea udugu, na hatutaliacha taifa la Qatar peke yake dhidi ya maadui, haswa utawala wa uhalifu wa Kizayuni, ambao umekuwa na bado ni chanzo kikuu cha mvutano na ukosefu wa utulivu katika eneo."

Mkuu wa Wafanyikazi Mkuu wa Vikosi vya Jeshi alieleza: "Msaada usio na masharti wa Magharibi, haswa Marekani, kwa uvamizi, ukandamizaji na mauaji ya Wapalestina wasio na hatia na utawala wa Kizayuni na uchokozi wake dhidi ya nchi zingine za eneo, ambao tumeona ukiongezeka katika miaka ya hivi karibuni, ndio sababu kuu ya ujasiri na kichocheo cha uchokozi wa Israeli."

Aliongeza: "Uchokozi dhidi ya Qatar haungetokea bila uratibu na taa ya kijani kutoka Marekani, na ulimwengu wote unajua vizuri kwamba bila msaada wa moja kwa moja na usio wa moja kwa moja wa Magharibi, haiwezekani kwa utawala huu wa uhalifu kuendelea kuwepo kwa aibu."

Meja Jenerali Mousavi, akijibu pendekezo la upande wa Qatar kwa ajili ya mashauriano zaidi kati ya nchi mbili, alisisitiza juu ya utayari wa vikosi vya jeshi kushirikiana katika ngazi yoyote na akasema: "Serikali, taifa na vikosi vya jeshi vya Qatar wanapaswa kujua kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na vikosi vyetu vya jeshi watasimama nao hadi mwisho."

Mheshimiwa Saud bin Abdulrahman Al Thani, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nchi wa Masuala ya Ulinzi wa Qatar, pia katika mazungumzo haya, alielezea hatua ya utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi yake kama kitendo cha kigaidi na alitoa shukrani kwa mshikamano wa serikali na taifa la Iran, haswa simu ya Rais wa Iran kwa Amir wa Qatar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani alilinganisha shambulio la Israeli na kisu kilichotumiwa na utawala huu kwa njia ya uovu dhidi ya Qatar na akaongeza: "Hii ilitokea wakati mikutano na vikao vya kuanzisha amani vilikuwa vinafanyika kwa uratibu na ombi la pande zote."

Naibu Waziri Mkuu wa Qatar aliendelea: "Utawala wa Kizayuni hauzingatii sheria, kanuni au misingi yoyote, na tukio hili kwa kweli lilikuwa kuvuka mipaka yote nyekundu na ukiukaji wa kanuni zote za kimataifa na diplomasia."

Saud bin Abdulrahman Al Thani, akithamini tena misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wote zamani na kuhusiana na tukio la hivi karibuni, alieleza: "Tunatumaini kwamba tutaweza kuwa na mikutano katika siku za usoni ili kujadili masuala haya na kupata suluhisho la vitendo kwa pamoja dhidi ya vitendo vya aina hii."

Aliendelea: "Uchokozi wa hivi karibuni ambao utawala huu ulifanya dhidi ya Qatar, ulikuwa kwa mujibu wa upinzani wao kwa hatua ambazo Qatar ilikuwa inazingatia kwa ajili ya kutafuta suluhisho la amani kwa suala la Gaza."

Hatimaye, alielezea matumaini kwamba matokeo ya vitendo na ya ufanisi yatapatikana katika Mkutano wa Mkutano wa Kiislamu na kwamba kila mtu, haswa utawala wa Kizayuni, atashuhudia athari yake.