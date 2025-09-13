Umoja wa Mataifa: Israeli Imewahukumu Kifo Wakazi wa Gaza

Kulingana na Kituo cha Habari cha Palestina kikimnukuu shirika la habari la Abna, "Olga Cheryvko", msemaji wa Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu (OCHA), alionya kwamba utawala wa Kizayuni umetoa "hukumu ya kifo" kwa wakazi wa mji wa Gaza, na Wapalestina wanakabiliwa na chaguo gumu kati ya kuondoka mjini au kufa.

Alisema: "Wakazi wa mji wa Gaza wamehukumiwa kifo; wanapaswa kuondoka au kufa. Mamia ya maelfu ya raia waliochoka, waliodhoofika na wenye hofu wanaamriwa kukimbilia eneo lenye watu wengi, ambapo hata wanyama wadogo wanapata shida kupata nafasi ya kusonga."

Matamshi haya yalikuja kujibu maonyo ya hivi karibuni ya Israeli ya kuwahamisha na kuuteka mji wa Gaza.

Mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa alisisitiza umuhimu wa kukomesha vurugu za kutisha huko Gaza na kusema: "Tunahitaji maamuzi ya haraka ili kufungua njia ya amani ya kudumu, kabla haijachelewa; sauti za kuzima mabomu na vitendo vya kuzuia umwagaji damu."

Cheryvko pia alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha mtiririko usiokatika wa misaada ya kibinadamu kwa Gaza kupitia vivuko na njia zote za mpaka, ikiwa ni pamoja na kaskazini, na alisema: "Wakazi wa Gaza hawataki kuombaomba, bali wanataka haki ya kuishi kwa usalama, heshima na amani."