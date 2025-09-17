Sheikh Naim Qassem: Israeli Itaanguka / Nyinyi Waliojeruhiwa, Nyinyi ni Waanzilishi Watakaobeba Bendera ya Imam Mahdi (aj)

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – Sheikh “Naim Qassem”, Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, katika ujumbe wa video kwenye kumbukumbu ya kwanza ya mlipuko wa pager zilizofanywa na utawala wa Kizayuni unaokalia Lebanon, aliwaita waliojeruhiwa katika operesheni hii kuwa "waanzilishi wa ufahamu" na "moyo halisi wa njia ya upinzani", akisifu uthabiti wao, na kusisitiza kwamba juhudi zao leo ni za thamani zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Mwanzoni mwa hotuba yake, Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah alielezea waliojeruhiwa katika operesheni ya mlipuko wa pager na waliojeruhiwa wengine kama nuru inayoongoza usalama wa njia na uhai kwa mwendelezo wa vita.

Akielezea sifa tatu kuu za waliojeruhiwa, alisema kwamba sifa ya kwanza ni "kupona na kuinuka juu ya majeraha" kama Hazrat Abulfazl al-Abbas (a); ya pili ni "ufahamu na kuinuka tena na matumaini kwa ajili ya mustakabali" ambayo huweka njia wazi na isiyo na shaka mbele ya macho yao; na ya tatu ni "kuendelea kuwepo kwenye uwanja wa vita" kinyume na lengo la adui wa Kizayuni ambaye alitaka kuzima uwezo wao.

Akizungumza na waliojeruhiwa katika uhalifu huu wa utawala wa Kizayuni, Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah aliongeza: "Adui alitaka kuharibu uwezo wenu na kuwatoa nje ya vita, lakini sasa mmeingia kwenye vita na nguvu na nishati zaidi."

Sheikh Naim Qassem alisisitiza kwamba waliojeruhiwa hawa wanabeba "ujumbe kamili wa Uislamu" na ni wafuasi wa Wilayah na mstari wa Imam Khomeini (r) na Imam Khamenei na wanatafuta mustakabali mwema chini ya bendera ya Imam Mahdi (aj).

Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: "Juweni, Israeli itaanguka; kwa sababu upinzani utaendelea hadi ukombozi, na ushindi huu ni wa uhakika."

Ujumbe huu ulihitimishwa na salamu na maombi kwa waliojeruhiwa wote na matakwa ya ushindi kwa upinzani.