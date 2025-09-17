Maandamano ya Watu Mjini Beirut Kwenye Kumbukumbu ya Maafa ya Pager / Kipaumbele cha Kuwaunga Mkono Waliojeruhiwa na Kudai Israeli Ishitakiwe

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – wanaharakati wa Lebanon leo, Jumatano, Septemba 26, 2025, katika maandamano ya watu katika mji mkuu wa Lebanon, walidai Israeli ishitakiwe kwa uhalifu iliofanya dhidi ya maelfu ya raia wa Lebanon wakati wa maafa ya mlipuko wa vifaa vya pager. Washiriki walisisitiza kwamba haki ya kimataifa ndiyo njia pekee ya kuzuia Tel Aviv kukwepa adhabu.

Waandaaji wa maandamano katika taarifa waliitaka serikali ya Lebanon kuandaa kesi kamili ya kisheria na kutumia wataalam wa ndani na wa kimataifa kuwasilisha malalamiko dhidi ya Israeli katika mahakama na mamlaka husika. Walisisitiza kwamba kulinda raia dhidi ya vitisho na uchokozi wa mara kwa mara wa Israeli ni moja ya majukumu ya msingi ya serikali.

Taarifa hiyo pia ilisema kwamba wataalam wa Umoja wa Mataifa wamethibitisha kwamba vitendo vya jeshi la Israeli kupitia jaribio la mauaji ya halaiki na kuunda hofu na woga wa nasibu, ni uhalifu wa kivita na ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu.

Waandaaji walisisitiza kwamba maandamano haya yalifanyika kupinga jaribio lolote la kurekebisha uhusiano na Israeli na kusisitiza haki ya Walebano kushitaki wahusika wa uhalifu. Waliongeza kwamba mahitaji ya kesi za kisheria hayapingani na njia yoyote ya kisiasa, bali ni lazima ya kitaifa na ya kibinadamu.