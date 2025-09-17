Uturuki Yataka Tahadhari na Uwezekano wa Shambulio la Israeli Baada ya Operesheni Huko Qatar

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – shambulio la Israeli katika mji mkuu wa Qatar, Doha, lililowalenga maafisa kadhaa wa harakati ya upinzani ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), lilisababisha mshtuko mkubwa kote katika eneo hilo na kuibua wasiwasi wa Uturuki juu ya kuongezeka kwa mvutano mkubwa na Tel Aviv.

Gazeti la Ufaransa la Le Monde liliripoti kwamba Uturuki, ambayo ni moja ya nchi kuu zinazounga mkono Hamas, imejikuta katika nafasi nyeti na inaogopa kwamba Israeli inaweza kujaribu kurudia shambulio kama hilo kwenye ardhi ya Uturuki, kwani maafisa kadhaa wa Hamas wapo huko na wanatembea kati ya Doha na Ankara.

Katika ripoti kutoka Istanbul iliyoandikwa na mwandishi wake Nicolas Bourcier, gazeti hilo liliandika kwamba Rais wa Uturuki "Recep Tayyip Erdoğan" alikemea haraka na vikali shambulio hilo dhidi ya Qatar na kuliona kama ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa.

Erdoğan pia alimpigia simu Sheikh "Tamim bin Hamad Al Thani", Amir wa Qatar, kusisitiza msaada kamili wa Uturuki kwa Qatar.

Wasiwasi wa Usalama wa Uturuki

Katika muktadha huu, "İzgi Akın", mtaalam wa masuala ya Uturuki kwenye tovuti ya Al-Monitor, alibainisha kuwa kuna uwezekano kwamba baada ya shambulio hili, baadhi ya wanachama wa Hamas watatumia muda mrefu zaidi nchini Uturuki; Uturuki ndiyo mwanachama pekee wa NATO ambaye haioni Hamas kama shirika la kigaidi.

Le Monde inasema kwamba wakati Waziri Mkuu wa Israeli "Benjamin Netanyahu" na waziri wake wa zamani wa ulinzi "Yoav Gallant", ambao wote wanatafutwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, waliposema kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba viongozi wa Hamas ni malengo halali bila kujali mahali walipo, viongozi wa Uturuki walilazimika kupitia tena mahesabu yao.

"Ronen Bar", mkuu wa huduma ya usalama ya ndani ya Israeli (Shin Bet), alikuwa ametoa onyo kwa wanachama wa Hamas huko Lebanon, Qatar na Uturuki, na majibu ya Rais wa Uturuki yalikuwa makali. Erdoğan alisema kwamba Israeli italipa gharama kubwa ikiwa hali kama hiyo itatokea.

Uturuki imekaribisha idadi kubwa ya maafisa wa Hamas katika hafla rasmi na katika ngazi za juu.

Tishio Linalopita Tukio la Peke Yake

Le Monde iliandika kwamba huko Ankara, shambulio la Israeli dhidi ya Qatar halionekani kama tukio la pekee, bali linaonekana kama tishio la moja kwa moja kwa mshirika wa kimkakati ambaye Uturuki inashirikiana naye katika masuala nyeti ya kikanda kutoka Palestina hadi Syria na Libya.

Wachambuzi wanaamini kwamba shambulio la Israeli huko Doha ni wakati nyeti katika uhusiano wa Uturuki na suala la Palestina na haswa Hamas; kwani ukaribu na Hamas, ingawa ni maarufu ndani ya Uturuki, sasa unaleta hatari za moja kwa moja kwa usalama wa taifa wa Uturuki.

Kutokana na maendeleo ya kikanda na kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi wa Israeli, sauti katika vituo vya utafiti karibu na serikali ya Uturuki zimetaka uchunguzi wa kina wa uwezekano wa kulengwa na Israeli na wameuita tishio halisi, sio tu uwezekano wa mbali.