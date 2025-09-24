Naqvi aipongeza Mkataba wa Pamoja wa Ulinzi wa Kimkakati kati ya Pakistan na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Jawad Naqvi, mkuu wa Jumuiya ya Urwat al-Wuthqa ya Pakistan, alikaribisha makubaliano ya hivi karibuni kati ya Pakistan na Saudi Arabia, akiyatamka kuwa hatua ya kihistoria.

Alisema: "Kwa mara ya kwanza katika historia, waziri mkuu wa Pakistan alisindikizwa na ndege za kivita za Saudi Arabia wakati akiruka. Wakati ndege za kivita za Saudi zilipozingira ndege iliyombeba Shehbaz Sharif, Waziri Mkuu wa Pakistan, angani, pia aliwapa salamu za kijeshi kama ishara ya heshima."

Naqvi aliongeza: "Ikiwa tutaangalia masharti ya makubaliano kati ya Pakistan na Saudi Arabia, kila kifungu kinastahili pongezi na ni mafanikio makubwa kutoka kwa mtazamo wa Pakistan. Kutokana na matatizo ya sasa ya nchi, makubaliano haya yanaweza kutatua baadhi ya changamoto zetu."

Aliendelea kuwakosoa wapinzani wake na kusema: "Wengine wanafikiri kwamba Saudi Arabia iko katika hali ya kuchanganyikiwa na ndiyo sababu imekubali makubaliano kama hayo, au kwamba shinikizo kutoka Israel limesababisha uamuzi huu. Lakini uchunguzi wa masharti ya makubaliano unaonyesha kwamba Pakistan itatoa mahitaji ya usalama ya Saudi Arabia, na kwa upande wake, Saudi Arabia itasaidia kutatua matatizo ya kifedha ya Pakistan."

Naqvi alisisitiza: "Hili tamaa, ambayo ilikuwepo Pakistan kwa miaka 30 hadi 40, sasa imetimia. Wajumbe wa viongozi wa Pakistan daima wamekuwa wakitaka makubaliano kama hayo yapatikane na Saudi Arabia, na macho ya serikali mbalimbali za Pakistan yalielekezwa kwanza kwa Riyadh."

Inafaa kutaja kwamba Saudi Arabia na Pakistan siku chache zilizopita zilisaini Mkataba wa Pamoja wa Ulinzi wa Kimkakati, ambao unaashiria kwamba uvamizi dhidi ya mmoja wao, utachukuliwa kama uvamizi dhidi ya nchi zote mbili.