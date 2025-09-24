Al-Julani: "Tunaiogopa Israel"

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Abu Muhammad al-Julani, anayejulikana kama Ahmad al-Shara, mkuu wa kipindi cha mpito wa Syria, katika mahojiano yaliyoratibiwa na Taasisi ya Mashariki ya Kati huko Washington, alionya kuhusu hatari ya kutokea machafuko mapya katika kanda ikiwa makubaliano ya usalama kati ya Damascus na Tel Aviv hayatapatikana.

Kwa mujibu wa Al-Sharq al-Awsat, al-Shara, ambaye anatarajiwa kuhutubia Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisema: "Sisi siyo wanaoisababishia Israel matatizo. Tunaiogopa Israel, si kinyume chake."

Aliongeza: "Ukweli kwamba Israel inachelewesha mazungumzo na inaendelea kukiuka anga yetu na kuingilia eneo letu, unaleta hatari mbalimbali."

Wakati Israel inaendelea na mashambulizi yake kusini mwa Syria na kusema kuwa inatetea maslahi ya wachache wa Druze, mkuu wa kipindi cha mpito wa Syria alipinga mazungumzo kuhusu kugawanywa kwa nchi yake.

Al-Shara pia alisema kwamba Jordan inakabiliwa na shinikizo na kwamba mazungumzo yoyote kuhusu kugawanya Syria yataumiza Iraq na Uturuki.

Aliongeza kuwa jambo hilo "litaturudisha sote mwanzo". "Syria imetoka tu kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 15."

Syria na Israel bado ziko vitani rasmi, lakini nchi hizo mbili zilianza mazungumzo ya moja kwa moja baada ya kuanguka kwa Bashar al-Assad.

Siku ya Jumatatu, mkuu wa kipindi cha mpito wa Syria aliondoa uwezekano wa Damascus kuitambua Israel kwa sasa.

Kwa upande mwingine, mapema Tom Barrack, mjumbe maalum wa Marekani kwa Damascus, alisema kwamba Syria na Israel ziko karibu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano.

Aliongeza kuwa kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israel itasimamisha mashambulizi yake nchini Syria, na Syria, kwa upande wake, itajizuia kuweka vifaa vizito vya kijeshi karibu na mpaka na Israel.