Kura ya turufu ya Marekani dhidi ya kusitisha mapigano huko Gaza ni ushahidi wa uongozi wa Washington katika vita

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Sayyid Jamil Kazim, mkuu wa Baraza la Al-Wifaq la Bahrain, alisema kwamba matumizi ya mara kwa mara ya Marekani ya kura ya turufu katika Baraza la Usalama dhidi ya kusitisha mapigano na kuondoa mzingiro kutoka Gaza, ni ushahidi mwingine unaoongezwa kwenye orodha ya matendo ya Washington na unaonyesha kwamba Marekani inaongoza vita hivi na inawajibika kwanza kwa uhalifu wote wa mauaji ya kimbari ambayo yamethibitishwa na Umoja wa Mataifa na kutekelezwa na utawala wa Kizayuni.

Alitaja sera ya "diplomasia ya nguvu" ambayo Marekani inafuata ili kubadilisha mizani ya kimataifa na kugawanya ulimwengu katika maeneo ya kimadhehebu, kikabila na kijamii kupitia vita, vurugu, mauaji ya halaiki, vizuizi na kukausha rasilimali muhimu, kama isiyozaa matunda na alisema kuwa sera hii haitaleta matunda na mapema au baadaye itarejea kwa Marekani kama kushindwa, aibu ya milele na hasara dhahiri.