Miitiko kwa maombi ya rabi wa Syria na Marekani kwa Ahmad al-Shara!

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), wanaharakati wa mitandao ya kijamii na watumiaji wa mtandao wamesambaza kwa wingi video inayoonyesha "Henry Hamra", rabi wa asili ya Syria na Marekani, akisali maombi maalum katika sinagogi la kihistoria la Al-Franj huko Old Damascus.

Katika sherehe hii, Hamra, ambaye anaongoza "Foundation ya Urithi wa Wayahudi wa Syria", alisali kwa ajili ya Rais wa Syria Ahmad al-Shara na pia kwa ajili ya kuweka amani nchini Syria na duniani kote.

Tukio hili, ambalo kulingana na waangalizi, lina maana kubwa sana kwa upande wa muda na jumbe zake zilizofichika, liliambatana na matumaini ya Hamra kwamba "Syria huru" itaweza kujijenga upya na kupata utulivu.

Kutolewa kwa video hii kulisababisha miitiko mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya watumiaji waliiona kama ishara ya umuhimu wa kuishi pamoja kwa dini nchini Syria, wakati kundi lingine lilionyesha kwamba maombi ya rabi huyu kutoka moyo wa Damascus ni ishara ya uwepo maarufu na wenye ushawishi wa jamii ya Wayahudi katika anga ya kijamii na kisiasa ya Syria.