Hezbollah Yaihonya Serikali ya Lebanon Kuhusu Usaliti wa Marekani

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu tovuti ya Al-Nashra, Hassan Ezzeddin, mwakilishi wa kundi la Uaminifu kwa Upinzani katika bunge la Lebanon, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya kiburi ya mjumbe wa Marekani Tom Barack dhidi ya serikali, jeshi na wananchi wa Lebanon, alitangaza kwamba anathamini msimamo wa hekima na ujasiri wa Spika wa Bunge Nabih Berri katika kulaani maneno ya Tom Barack na tunasisitiza tena kwamba silaha katika nchi yetu na jukumu lake katika kulinda wananchi wa Lebanon ni takatifu na sio chombo cha fitna au kutimiza maslahi ya adui Mzayuni.

Wakati wa hafla ya ukumbusho, Hassan Ezzeddin alisema: "Viongozi wa Lebanon wanapaswa kuchukua msimamo unaolingana na uingiliaji wa wazi wa Marekani na vitisho vya nchi hiyo, ambavyo vinalenga moja kwa moja serikali ya Lebanon. Pia, tamko la kiserikali la serikali lazima litekelezwe kikamilifu na Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam kulingana na vipaumbele vyake."

Aliongeza: "Vipaumbele hivi ni pamoja na kusitisha uchokozi wa adui Mzayuni dhidi ya Lebanon na kuondoka kabisa kwa wavamizi kutoka ardhi ya Lebanon. Pia, serikali inapaswa kutumia njia zote zilizopo kuwafukuza Wazayuni kutoka ardhi yetu. Vipaumbele vingine vinahusiana na ujenzi mpya wa uharibifu, ambao serikali inapaswa kuanza kuutekeleza, ikiwa ni pamoja na kulipa fidia kwa waathirika na wamiliki wa nyumba zilizoharibiwa na kubomolewa."

Mwakilishi huyu wa Upinzani katika bunge la Lebanon alifafanua kuwa serikali inapaswa kujumuisha ruzuku ya kifedha kwa ajili ya ujenzi mpya wa nchi katika bajeti ya 2026 ili raia wahisi kwamba wanatunzwa na hawajaachwa peke yao. Serikali lazima iache msimamo wake usio wa kitaifa wa kuhusisha ujenzi mpya wa nchi na kuondolewa silaha kwa Upinzani; kwa sababu hii inakiuka maslahi makuu ya kitaifa ya Lebanon na wananchi wake.

Hassan Ezzeddin aliendelea: "Tom Barack, kwa niaba ya viongozi wa adui Mzayuni, alitangaza kwamba utawala huu hautajiondoa kutoka maeneo matano yaliyokaliwa kusini mwa Lebanon, ambayo sasa yamefikia maeneo saba. Matamshi haya ya mjumbe wa Marekani yanaonyesha kwamba dau lolote juu ya Washington, hasa kuhusu suala ambalo utawala wa Kizayuni ni mmoja wa washirika, linamaanisha kuhesabu juu ya udanganyifu na halitasababisha chochote isipokuwa tamaa."

Mwakilishi huyu wa Hezbollah alihitimisha kwa kusema: "Wamarekani wamethibitisha kwamba hawawezi kamwe kuwa nje ya mfumo wa kuunga mkono utawala wa Kizayuni na wanapa kipaumbele maslahi ya utawala huu juu ya kila kitu kingine, na ni wazi kabisa kwamba Wamarekani hawajali maslahi ya kitaifa ya Lebanon."

Matamshi haya ya mwakilishi huyo wa Hezbollah yanakuja baada ya siku chache zilizopita, mjumbe maalum wa Marekani huko Beirut, Tom Barack, katika matamshi ya kiburi dhidi ya Lebanon, alitangaza: "Hatutawahi kuimarisha jeshi la Lebanon kukabiliana na Israel; tutalipatia jeshi vifaa ili litumike ndani ya nchi, dhidi ya wananchi wa Lebanon na Hezbollah."