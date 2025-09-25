Jeshi la Utawala wa Kizayuni Lakiri: Mashambulizi 170 dhidi ya Gaza kwa Siku Moja

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, jeshi la utawala wa Kizayuni limekiri kwamba katika kipindi cha saa 24 zilizopita, limetekeleza zaidi ya mashambulizi 170 dhidi ya malengo mbalimbali katika Ukanda wa Gaza.

Vyanzo vya habari vinasema kuwa mashambulizi haya yote yamefanywa dhidi ya malengo ya kiraia huko Gaza na yanalenga watu na wale wanaosubiri katika foleni za kupokea misaada. Katika muktadha huu, Wazayuni walibomu jana usiku nyumba ya familia ya Abu Dahrouj, ambayo ilikuwa ikiwahifadhi wakimbizi wa Kipalestina kaskazini mwa Al-Zawayda katikati mwa Ukanda wa Gaza. Katika shambulio hilo, watu 11 waliuawa shahidi na makumi ya wengine walijeruhiwa.

Pia, leo, Wapalestina watatu waliokuwa wakisubiri kupokea misaada ya kibinadamu waliuawa shahidi kutokana na mashambulizi ya Wazayuni.

Kwa upande mwingine, katika mlipuko wa nyumba ya familia ya Wadi karibu na Hospitali ya Jordan magharibi mwa Khan Younis, wengine watatu waliuawa shahidi na kadhaa walijeruhiwa.

Katika shambulio la makombora la helikopta za utawala wa Kizayuni kwenye nyumba katika kambi namba 2 ya Al-Nuseirat katikati mwa Ukanda wa Gaza, Wapalestina kadhaa walijeruhiwa.

Wazayuni pia walilenga nyumba ya Kipalestina katika barabara ya Yaffa katika kitongoji cha Al-Tuffah katika jiji la Gaza.