Hasara ya Dola Bilioni 25 kwa Iraq Kutokana na Kusitishwa kwa Usafirishaji wa Mafuta kutoka Kurdistan

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Nashra, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq, Fuad Hussein, alifafanua katika mahojiano na Bloomberg kwamba nchi yake imepata hasara ya kati ya dola bilioni 22 hadi 25 kutokana na kusitishwa kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Mkoa wa Kurdistan.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq, ikirejelea uwezekano wa kuanza tena kwa usafirishaji wa mafuta wa Mkoa wa Kurdistan wa Iraq, ilisema kwamba bado inasubiri jibu kutoka kwa Wizara ya Shirikisho ya Mafuta, lakini kampuni ya Masoko ya Mafuta ya Iraq (SOMO) ilisisitiza kuwa makubaliano hayo yako katika hatua zake za mwisho.

Peshwa Hawrami, msemaji wa serikali ya Kurdistan, alieleza kuwa usafirishaji unaweza kuanza ndani ya saa 48 baada ya kukamilika kwa makubaliano kamili.

Katika muktadha huu, viongozi wa Iraq waliomba serikali ya Mkoa wa Kurdistan na wawakilishi wa makampuni ya mafuta ya kigeni kufanya mkutano mpya kujadili maelezo ya kuanza tena kwa usafirishaji na kuhakikisha malipo ya deni la kifedha.

Inatarajiwa kuwa kuanza tena kwa usafirishaji kupitia bomba kati ya Kurdistan na Uturuki kutasababisha usafirishaji wa awali wa takriban mapipa 230,000 kwa siku kwenye masoko ya kimataifa, wakati kuna wasiwasi juu ya ugavi wa ziada wa mafuta kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa muungano wa "OPEC+".

Mkoa wa Kurdistan wa Iraq ulikuwa unazalisha na kusafirisha takriban mapipa 500,000 kwa siku kabla ya kusitisha usafirishaji wake Machi 2023, lakini baada ya hukumu ya usuluhishi ambayo iliitaka Ankara kulipa dola bilioni 1.5 kwa Baghdad, Uturuki ilisitisha kutumia mabomba yake kusafirisha mafuta ya Iraq. Mnamo Julai, Mkoa wa Kurdistan ulikubali kukabidhi mafuta yake kwa kampuni ya "SOMO" ili ifanye mauzo ya kimataifa, hatua iliyolenga kutuliza mzozo wa muda mrefu juu ya mapato ya mafuta.