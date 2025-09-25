Mwandishi wa Kizayuni Afichua Hitilafu ya Siri Katika Jeshi la Utawala wa Kizayuni

Kulingana na shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Israel Hayom, katika makala iliyoandikwa na mwandishi wa Kizayuni Yoav Limor, imefichua mojawapo ya siri zilizohifadhiwa vizuri za jeshi la utawala wa Kizayuni na kuandika kwamba ni watu wachache tu wanaojua maelezo kamili ya habari hii na kwamba hata yeye mwenyewe hawezi kuelezea vipengele vyote vya tatizo hili kwa sababu za kiusalama.

Akielezea maelezo ya hitilafu hii, anaandika kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni kwa sasa linakabiliwa na tatizo kubwa katika vifaa vyake na wafanyakazi, ambalo baadhi yao wanaliona kuwa muhimu sana. Hali ya upungufu wa wafanyakazi katika nyanja zake zote imezua mashaka makubwa kuhusu uwezo wa jeshi wa kutekeleza misheni zilizokabidhiwa kwa muda mfupi na uwezo wake wa kufikia viwango vilivyowekwa kwa ajili yake kwa muda mrefu.

Limor aliendelea kusema kwamba tatizo hili halijikiti katika kitengo kimoja au viwili katika jeshi, bali linahusiana na vitengo vingi. Baadhi yao wanakosa silaha, wengine wanakosa vipuri, na wengine wanakosa vyote viwili.

Kulingana na ripoti hii, Wizara ya Vita na jeshi la utawala wa Kizayuni wanafanya juhudi maradufu kujaza mapengo hayo, lakini hadi sasa hakuna mafanikio makubwa yamepatikana.

Anaongeza kuwa matokeo yake ni kwamba vitengo ambavyo vinapigana sasa au vitaombwa kushiriki katika vita katika siku zijazo havitawekewa vifaa kamili, jambo ambalo litaathiri moja kwa moja matokeo na pia linaweza kuchangia kuongezeka kwa idadi ya majeruhi.

Katika muktadha huu, gazeti la Kiebrania la Maariv lilifichua kwamba vyombo vya usalama vya utawala wa Kizayuni vimemjulisha Benjamin Netanyahu kwamba katika hali ya sasa, makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa wafungwa lazima yafikiwe haraka iwezekanavyo.

Kulingana na gazeti hilo, jeshi na Shabak wanaamini kuwa moja ya malengo makuu ya Hamas katika hatua ya sasa ni kuwakamata wanajeshi wa Kizayuni wakati wa operesheni za ardhini.

Maariv ilisisitiza kwamba vyombo vya usalama vya utawala wa Kizayuni vimeonya ipasavyo kwamba Hamas itatafuta kutimiza lengo hili katika siku za usoni.