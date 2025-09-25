Netanyahu Kabla ya Kuondoka Kuelekea New York: 'Nitazungumza na Trump Kuhusu Malengo ya Vita'

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Nashra, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, kabla ya kuondoka kwenda New York, alisema kuwa atazungumza na Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu umuhimu wa kutimiza malengo ya vita.

Katika hotuba yake kabla ya kuondoka kwenda New York, Benjamin Netanyahu, akizungumzia kutambuliwa rasmi kwa nchi ya Palestina na baadhi ya nchi za Ulaya, alisema kuwa atalaani tukio hili na kwamba halitatokea.

Bila kuzingatia ukweli wa vita ardhini na kutengwa na chuki ya umma dhidi ya utawala wa Kizayuni kutokana na uhalifu wake kwa upande mmoja na hasara na uchakavu wa jeshi kwa upande mwingine, alidai: "Nitazungumza na Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu fursa kubwa ambazo ushindi wetu utatupa na hitaji letu la kufikia lengo la vita."