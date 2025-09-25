Upinzani wa Palestina: Operesheni ya Wayemeni Yafichua Udhaifu wa Ulinzi wa Anga wa Israel

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Manar, Kamati za Upinzani huko Palestina zilitoa taarifa iliyosema: "Operesheni ya Wayemeni iliyolenga 'Umm al-Rashrash' imefichua udhaifu wa ulinzi wa anga na mfumo mzima wa kijeshi na kijasusi wa utawala wa Kizayuni."

Kamati za Upinzani huko Palestina ziliongeza: "Tunawasalimu ndugu zetu huko Yemen, nchi ya jihad na upinzani, ambao ni wafuasi wa kweli wa wananchi wa Palestina na upinzani wao."

Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, masaa machache yaliyopita, alitoa taarifa akitangaza kufanyika kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye baadhi ya maeneo ya adui Mzayuni kusini mwa maeneo yaliyokaliwa.

Katika taarifa hii, alisema kuwa jeshi la Yemen limeshambulia bandari ya "Umm al-Rashrash" katika maeneo yaliyokaliwa kwa ndege mbili zisizo na rubani.

Msemaji wa jeshi la Yemen alisisitiza kwamba operesheni hii imefikia malengo yake na mifumo ya adui ya kukabiliana nayo imeshindwa kuizuia.

Kulingana na msemaji wa jeshi la Yemen, hili ni shambulio la pili la ndege zisizo na rubani kwenye maeneo yaliyokaliwa katika saa 24 zilizopita.

Vyombo vya habari vya Kizayuni vimetangaza kwamba idadi ya waliojeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani la jeshi la Yemen huko Eilat iliyokaliwa imefikia 48, ambapo wawili wako katika hali mbaya.