Kulingana na shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Jerusalem Post, katika ripoti, liliandika kwamba Wayemeni wanaendelea kugundua udhaifu wa (utawala wa) Israel na kwamba uvamizi wao nchini Israel unabaki imara, unaharibu na hatimaye unaua.

Kulingana na gazeti hili la Kizayuni, ndege zisizo na rubani za Wayemeni, ambazo ni za bei nafuu kuliko makombora, kwa ujumla zimesababisha uharibifu mkubwa kwa maeneo yaliyokaliwa.

Jerusalem Post iliendelea kuandika: "Vita vimeongezeka na vitisho vimekuwa vya aina mbalimbali. Wayemeni wamefanikiwa kuvamia ulinzi wa anga wa Israel. Wayemeni hawawezi kuzuilika na suluhisho la kweli ni kumaliza vita."

Kulingana na chombo hiki cha habari cha Kizayuni, kila tweet ya vitisho inayochapishwa na Waziri wa Vita wa (utawala wa) Israel inaonyesha tu kutokuwa na uwezo kwa Israel.

Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, alitoa taarifa akitangaza kufanyika kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye baadhi ya maeneo ya adui Mzayuni kusini mwa maeneo yaliyokaliwa.

Katika taarifa hii, alisema kuwa jeshi la Yemen limeshambulia bandari ya "Umm al-Rashrash" katika maeneo yaliyokaliwa kwa ndege mbili zisizo na rubani.

Msemaji wa jeshi la Yemen alisisitiza kwamba operesheni hii imefikia malengo yake na mifumo ya adui ya kukabiliana nayo imeshindwa kuizuia.

Kulingana na msemaji wa jeshi la Yemen, hili ni shambulio la pili la ndege zisizo na rubani kwenye maeneo yaliyokaliwa katika saa 24 zilizopita.

Vyombo vya habari vya Kizayuni vimetangaza kwamba idadi ya waliojeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani la jeshi la Yemen huko Eilat iliyokaliwa imefikia 48, ambapo wawili wako katika hali mbaya.