Afrika Kusini: Uamuzi wa Hamas Lazima Ukabiliwe na Hatua Sawa Kutoka kwa Israeli

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini leo Jumamosi ilitoa taarifa ikikaribisha jibu la Upinzani wa Palestina, Hamas, kwa mpango wa Trump wa kuanzisha usitishaji vita huko Gaza.

Katika taarifa hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini ilitangaza: Tunakaribisha uamuzi wa Hamas wa kuwaachia huru mateka wote wa Israeli na utayari uliotangazwa wa kundi hili wa kushirikiana zaidi.

Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini kuhusu suala hili inasema: Uamuzi wa Hamas lazima ukabiliwe na hatua sawa kutoka kwa Israeli.

Hii inakuja wakati ambapo harakati ya Hamas ilitangaza jana usiku kwamba ilikuwa imewasilisha jibu lake kwa mpango wa Trump kuhusu usitishaji vita huko Gaza kwa waombezi na ilikuwa imeelezea makubaliano yake ya kuwaachia huru mateka wote wa Kizayuni, walio hai na wafu.