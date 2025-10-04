Netanyahu Amewaita Mawaziri 2 Wanaopinga Kusitisha Mapigano Gaza Katika Kikao cha Dharura

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, amewaita “Ben-Gvir”, Waziri wa Usalama wa Ndani, na “Smotrich”, Waziri wa Fedha wa utawala huo, ambao ni wapinzani wakali wa makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kusitisha mapigano, kwenye kikao cha dharura.

Netanyahu anatarajiwa kutoa hotuba saa 20:00 kwa saa za Jerusalem inayokaliwa, ambayo kulingana na utabiri, huenda ikahusu mpango wa Trump na kusitishwa kwa mashambulizi huko Gaza.

Inafaa kutajwa kuwa Trump amewasilisha mpango kwa Gaza. Hamas imetoa jibu lake rasmi kwa mpango wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump, kupitia waombezi.

Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni aliwasilisha mpango wa vifungu 20 wa kumaliza vita vya Gaza, ambao unasisitiza usitishaji vita wa haraka, kuachiliwa kwa mateka wa Israeli badala ya mamia ya wafungwa wa Kipalestina, kurudi kwa wanajeshi wa Israeli kwenye mipaka iliyokubaliwa, na kuundwa kwa taasisi ya kimataifa ya ujenzi upya na utawala wa Gaza.

Mpango huo umekabiliwa na athari za tahadhari kutoka kwa viongozi wa Ulaya, na maafisa wanatilia shaka kuhusu mamlaka ya Palestina, jukumu la serikali ya mpito, na dhamana ya utekelezaji wa masharti ya mpango huo.

Wachunguzi waliuona mpango wa Trump kama unaopendelea upande mmoja, haujakamilika, na uko kinyume kabisa na matakwa na haki halali za Wapalestina. Wakosoaji wanasema kupuuza jukumu la vikundi vya Kipalestina, kuzuia mustakabali wa Gaza katika muundo wa muda chini ya uangalizi wa kimataifa, na kuondoa dhamana yoyote ya kweli kwa ajili ya kuundwa kwa serikali huru ya Kipalestina kunaonyesha kwamba mpango huu, badala ya kuwa jibu la haki kwa mgogoro, ni jaribio la kuimarisha msimamo wa utawala wa Kizayuni na kusimamia mgogoro kwa muda mfupi kwa faida ya Washington na Tel Aviv.

Licha ya kuungwa mkono na baadhi ya nchi, vikundi vya upinzani vya Kipalestina, ikiwemo Hamas, vilihitaji ufafanuzi kuhusu masharti yake, hasa katika suala la dhamana za usalama, hali ya vivuko, na mustakabali wa kisiasa wa Gaza na Ukingo wa Magharibi.

Rais wa Marekani Donald Trump, Ijumaa kwa saa za huko, katika taarifa yenye lugha kali iliyotishia Hamas, alidai: Ikiwa makubaliano hayatafikiwa na Hamas kufikia saa 6 jioni Jumapili kwa saa za Washington D.C. (saa 10 usiku kwa saa za Greenwich), "kuzimu" kutafunguliwa ambayo hakuna mtu aliwahi kuiona, na amani Mashariki ya Kati itafikiwa kwa njia yoyote ile.