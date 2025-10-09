Harakati ya Jihad ya Kiislamu: Usitishaji Vita wa Gaza Ulifikiwa kwa Ushujaa wa Wapiganaji wa Muqawama

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Shirika la Habari la Shahab, Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina ilitoa taarifa kujibu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa huko Gaza, na kusema wazi kwamba kile kilichopatikana kutokana na makubaliano ya kusitisha mapigano na kubadilishana mateka na adui wa Kizayuni hakikuwa zawadi kutoka kwa mtu yeyote.

Taarifa hiyo inaongeza: Ingawa hatukanushi juhudi za Waarabu na kimataifa, tunasisitiza ukubwa wa sadaka kubwa za Wapalestina na ushujaa na ujasiri wa wapiganaji wao uwanjani, ambao walikabiliana na vikosi vya adui na kuonyesha ujasiri usio na kifani vitani; na kama isingekuwa hivyo, muqawama usingeweza kusimama kama mshindani mwenye nguvu kwenye meza ya mazungumzo.

Jihad ya Kiislamu ya Palestina ilisema wazi kwamba katika nyakati hizi za kihistoria, Wapalestina hawatawasahau mashahidi wao wakuu ambao walikuwa na jukumu muhimu katika uthabiti wa muqawama na kufikia hatua hii muhimu, na ambao walifanikiwa kumlazimisha adui kusitisha mashambulizi yake.