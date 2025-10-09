ABC: Hakuna Makubaliano Yaliyofikiwa Juu ya Kufukuza Silaha kwa Hamas na Utawala wa Baadaye wa Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, mtandao wa ABC uliripoti leo Alhamisi, ukimnukuu maafisa wenye ujuzi, kwamba angalau sehemu mbili muhimu za makubaliano ya kusitisha vita vya Gaza tayari zimekubaliwa na pande zote: Moja ni kwamba wanajeshi wavamizi wa Kizayuni watajitoa na kurudi kwenye "mstari uliokubaliwa" ili kuandaa msingi muhimu kwa ajili ya kuachiliwa kwa mateka, na pili ni kwamba mateka wote wataachiliwa ndani ya saa 72.

Mtandao wa ABC uliongeza, ukimnukuu maafisa wenye ujuzi kuhusu suala hili: Hata hivyo, hali ya pointi nyingine za mpango huu, kama vile kumlazimisha Hamas kufukuza silaha na kukabidhi utawala wa Gaza kwa chombo cha mpito chini ya usimamizi wa kigeni, pamoja na kumlazimisha Israeli kuondoa jeshi lake lote kutoka Ukanda wa Gaza, bado haijafahamika wazi, na imepangwa kujadiliwa katika hatua za baadaye za mazungumzo.