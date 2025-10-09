Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Israeli Imeshindwa Kumfanya Hamas Ajisalimishe

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Shirika la Habari la Shahab la Palestina, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilionyesha mitikio tofauti juu ya makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza, na kufichua kwamba makubaliano haya yalifikiwa katika hali ambayo utawala huo umeshindwa kufikia malengo yake katika uwanja wa kijeshi.

Mtandao wa Kizayuni wa Kan ulitangaza katika muktadha huo: "Leo, vita vya Gaza vinamalizika kwa makubaliano, wakati ambapo sisi sote tulifikiri kwamba Hamas angejisalimisha, lakini hali tuliyofikia sasa haifanani na mawazo yetu."

Shirika la Vyombo vya Habari la utawala wa Kizayuni pia lilitangaza kwamba marekebisho yaliyofanywa katika ramani ya kujitoa kwa vikosi vya Kizayuni, iliyokuwa katika mpango wa Trump, imekuwa kubwa zaidi kuliko hapo awali, na uondoaji wa jeshi la Israeli kutoka Gaza kufuatia ombi la Hamas umepanuka zaidi ya zamani, na unajumuisha pia Khan Younis na kusini mwa Ukanda wa Gaza.