Shambulio Jipya la Marekani katika Bahari ya Pasifiki kwa Kisingizio cha Kupambana na Dawa za Kulevya

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Shirika la Habari la Ufaransa liliripoti kwamba Marekani imedai kufanya shambulio jipya katika Bahari ya Pasifiki dhidi ya boti ya kusafirisha dawa za kulevya kwa magendo.

Katika muktadha huo, "Pete Hegseth," Waziri wa Vita wa Marekani, pia alitangaza Jumatano jioni kwamba wanajeshi wa nchi hiyo walifanya shambulio hatari siku iliyopita katika Bahari ya Pasifiki Mashariki dhidi ya meli inayomilikiwa na shirika "la kigaidi" ambalo lilikuwa likifanya biashara ya dawa za kulevya.

Kwa mujibu wa Hegseth, operesheni hiyo ilifanyika katika maji ya kimataifa, na wakati wa operesheni hiyo, watu wawili kutoka kwa kundi la magendo waliuawa, wakati hakuna hata mmoja wa wanajeshi wa Marekani aliyeumia.

Waziri wa Vita wa Marekani, akihalalisha shambulio hili katika maji ya maeneo ya nchi za Karibea, alidai: "Magaidi wa dawa za kulevya ambao wanakusudia 'kuleta sumu kwenye fukwe zetu,' hawatakuwa na mahali pa kujificha katika eneo letu."

Pia, akirejelea kuongezeka kwa shughuli za magenge ya dawa za kulevya, alidai: "Makundi haya yanapigana vita dhidi ya mipaka yetu, kama vile Al-Qaeda ilivyopigana vita dhidi ya nchi yetu hapo awali."