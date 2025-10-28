Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, Alexey Dedov, katika mahojiano na shirika la habari la Urusi la TASS, alitangaza kwamba Urusi na Iran ziko katika mawasiliano ya mara kwa mara ili kutatua mgogoro uliosababishwa na nchi za Magharibi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran.

Alisisitiza uungaji mkono kamili kwa Iran na kutafuta suluhisho la muda mrefu la kidiplomasia na kisiasa ili kutatua mgogoro wa nyuklia kati ya Iran na Magharibi.

Balozi wa Urusi nchini Iran alielezea hatua ya Troika ya Ulaya ya kurudisha vikwazo vya Baraza la Usalama dhidi ya Iran kuwa "isiyoweza kutathminiwa kisheria na kimfumo" na akasema: Hakuna nchi yenye heshima katika jumuiya ya kimataifa itakayoathiriwa na shinikizo hili na haitafungamana na vikwazo hivi.

Mpango wa amani wa nyuklia wa Iran uliwekwa chini ya shinikizo la kimataifa tangu mwaka 1384 (2005), na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha vikwazo dhidi ya Tehran kujibu shughuli za nyuklia za nchi hiyo. Vikwazo hivi vilijumuisha vizuizi vya kiuchumi, kibenki na mauzo ya nje, hasa katika sekta ya nishati na viwanda vya nyuklia. Baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya JCPOA mwezi Julai 1394 (2015), sehemu kubwa ya vikwazo hivi ilisitishwa kwa sharti la kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini baada ya Marekani kujiondoa kutoka kwa JCPOA mwezi Mei 1397 (2018), Washington ilirudisha vikwazo na juhudi zilifanywa za kutekeleza vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran.

Baada ya kumalizika kwa muda wa makubaliano ya JCPOA, Ulaya na Marekani, badala ya kurekebisha uhusiano wao na Iran, walijaribu kurudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa kutumia mifumo ya Baraza la Usalama na maazimio ya awali. Urusi na China zinaona hatua hizi kuwa haramu na zisizokubalika na zinasisitiza kwamba shinikizo kama hilo halileti wajibu wa kisheria kwa nchi zingine.

Vikwazo vya nyuklia vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vilirejeshwa tarehe 7 Mehr 1404 (Septemba 29, 2025). Hatua hii haramu ilifanywa kufuatia uanzishaji wa utaratibu wa 'snapback' katika makubaliano ya nyuklia ya JCPOA na kushindwa kupitisha azimio la kuongeza muda wa kusitisha vikwazo katika Baraza la Usalama. Matokeo yake, vikwazo vyote vya awali vya nyuklia ambavyo vilikuwa vimeondolewa mwaka 2015 chini ya Azimio la 2231 la Baraza la Usalama vilitekelezwa tena.

Kufuatia hatua hizi za uhasama kutoka Magharibi, Iran ilitangaza kwamba imesitisha ushirikiano wake na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) na pia ilifuta Mkataba wa Cairo.