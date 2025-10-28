Kushambuliwa kwa ngome za Daesh katika operesheni ya hivi karibuni ya Hashd al-Shaabi nchini Iraq

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al-Maaloumah, chanzo cha usalama katika jimbo la Anbar kilitangaza kuwa maeneo manne ya jangwani ambayo yalikuwa na ngome muhimu zaidi za Daesh yamesafishwa magharibi mwa jimbo hilo.

Chanzo hicho kilieleza kuwa vikosi vya Hashd al-Shaabi vilianzisha operesheni kubwa ya kiusalama katika maeneo ya Al-Sha'abani, Umm al-Wuhush, Abu Jard na Sa'daan yaliyoko magharibi mwa Anbar.

Maeneo hayo yaliyotajwa yalikuwa yamegeuka kuwa maficho ya Daesh kutokana na ugumu wao wa kufikiwa. Vile vile, mapango na vichuguu vilivyopinda katika maeneo haya vilikuwa vimeunda mazingira salama ya kujificha kwa wanachama wa Daesh.