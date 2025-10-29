Al-Sudani: Iran ni Nchi Muhimu na yenye Ushawishi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Iraq, WAA, Waziri Mkuu wa Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, alisema Jumanne ya leo kwamba bila ya suluhisho la haki kwa swala la Palestina, eneo hilo litaendelea kuwa halina utulivu na matukio yatajirudia.

Kuhusu mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza, alisema kwamba anaunga mkono mpango huo.

Al-Sudani, akisema kwamba Iran ni nchi muhimu na yenye ushawishi, alisisitiza kwamba inapaswa kushughulikiwa kwa heshima na kwa mazungumzo ya moja kwa moja.

Waziri Mkuu wa Iraq alibainisha kuwa mahusiano ya Iraq na Marekani yanapaswa kuwa ya ushirikiano na sio maamuzi ya upande mmoja.

Akizungumzia ukweli kwamba Daesh (ISIS) sio tena tishio kubwa nchini Iraq, alisema kwamba kulingana na tathmini za Wizara ya Ulinzi, wapiganaji 400 hadi 500 wa Daesh wapo kwenye mipaka ya Syria na kaskazini mashariki mwa Iraq.

Al-Sudani alisisitiza kwamba kitengo kidogo cha kijeshi cha washauri wa kijeshi wa Marekani kitaendelea kubaki kwenye kambi ya Ain al-Assad ili kufuatilia mipaka ya Syria.

Alisema kuwa Iraq imeanzisha ushirikiano wa kiusalama na viongozi wapya wa Syria katika maeneo ya kupambana na ugaidi na dawa za kulevya.