Waziri wa Mambo ya Nje: Mazungumzo lazima yawe kutoka kwenye nafasi sawa na kwa msingi wa maslahi ya pande zote / Diplomasia inaendelea hata chini ya

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (AS) – ABNA – “Seyed Abbas Araghchi,” Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, siku ya Jumatano katika mkutano wa kuadhimisha Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi katika Chuo Kikuu cha Tabriz, akizungumzia nafasi ya diplomasia katika historia ya Iran, alisema: “Matukio ya hivi karibuni yameonyesha kwamba diplomasia inaendelea hata chini ya moto wa vita, lakini mazungumzo ni tofauti na unyanyasaji na kutoa amri.”

Kumuenzi Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi

Katika sherehe hii, Araghchi, akimuenzi shakhsia wa kihistoria wa Nazem-ol-Molk Marandi, alimtaja kuwa ni moja ya alama za diplomasia ya Iran iliyofanikiwa katika zama za Qajar na alisema: “Nazem-ol-Molk, kwa uelewa wa hali ya juu, kujiamini, na ufahamu sahihi wa hali ya wakati huo, alitekeleza vyema misheni yake nyeti katika kuweka mipaka ya nchi.”

Diplomasia ya Iran; urithi wa busara na mamlaka

Waziri wa Mambo ya Nje, akizungumzia utamaduni wa utawala wa Irani, alitaja diplomasia kuwa si chombo cha muda mfupi cha kujinasua kutoka kwenye mgogoro, bali ni dhihirisho la busara ya kudumu na aliongeza: “Katika utamaduni wetu wa kihistoria, mazungumzo yamekuwa yakiegemea kwenye nguzo tatu: heshima, subira, na usawa.”

Alisisitiza: “Mazungumzo si uwanja wa kurudi nyuma wala ukaidi; bali ni uwanja wa kutafuta sehemu ya kukutana kati ya heshima na maslahi.”

Diplomasia ya Mkoa; daraja la mawasiliano ya kistaarabu na majirani

Araghchi, akizungumzia jukumu la majimbo ya kaskazini-magharibi mwa Iran katika historia ya diplomasia ya nchi, alitangaza utekelezaji wa diplomasia ya mkoa katika uhusiano na nchi jirani zikiwemo Russia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, na Uturuki, na alisema: “Wawakilishi wetu wa kisiasa na wa kibalozi wanapaswa kuchukua jukumu muhimu katika kuimarisha mabadilishano ya watu, kiuchumi, na kiutamaduni.”

Mazungumzo na adui muovu hayawezekani

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Waziri wa Mambo ya Nje, akizungumzia shambulio la hivi karibuni dhidi ya Iran, alifafanua: “Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitafanya mazungumzo na adui muovu na mshambuliaji ambaye ameondoka kwenye njia ya mazungumzo wakati wa mazungumzo na kugeukia vitisho na mashambulizi.”

Aliongeza: “Sharti la kuendelea kwa mazungumzo ni kujitolea kwa diplomasia kutoka kwenye nafasi sawa na sharti la mafanikio yake ni kushikamana na maslahi ya pande zote.”

Mwaliko wa kutumia Hazina ya Nyaraka za Wizara ya Mambo ya Nje

Mwishowe, Araghchi aliwaalika watafiti na wale wanaopenda historia ya mahusiano ya nje ya Iran kutumia Hazina ya Nyaraka za Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo inajumuisha zaidi ya nyaraka za kihistoria milioni 60, na kuanzisha vipengele vilivyofichwa vya sera ya kigeni ya Iran kwa jamii ya kisayansi.