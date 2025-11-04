Hezbollah: Mipango Yote ya Marekani Inahudumia Maslahi ya Wazayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu tovuti ya Al-Ahed, Hussein Jishi, mmoja wa wawakilishi wa kundi la "Uaminifu kwa Upinzani" katika Bunge la Lebanon, alitangaza, akizungumzia uchokozi na uchochezi wa adui wa Marekani-Kizayuni dhidi ya Lebanon, kwamba moja ya malengo ya mashambulizi yanayoendelea ya wavamizi Kusini mwa Lebanon ni kuondoa wakazi wa eneo hilo na kuwafanya Walibanoni kuwa wakimbizi.

Mbunge huyu wa Hezbollah alieleza: "Hii ni hatua ya kwanza ya mpango wa upanuzi wa adui wa Kizayuni kwa lengo la kuikalia ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kama vile utawala huu unavyofanya katika nchi zingine za Kiarabu. Asili ya utawala wa Kizayuni imechanganyikana na uchokozi na uvamizi, na kinachotokea leo kiko ndani ya mfumo wa mpango wa Marekani-Kizayuni unaolenga kuusalimisha kanda yetu."

Aliendelea: "Marekani na utawala vamizi hufanya kazi kwa njia ya fimbo na karoti. Wavamizi hushambulia, wanaharibu na kuua mataifa, wakati Wamarekani, wakati huo huo wakiunga mkono uhalifu wa utawala huu, wanajionyesha kama wapatanishi."

Mbunge huyu wa Hezbollah alisisitiza: "Kile ambacho Wamarekani wanapendekeza kinahudumia maslahi ya utawala wa Kizayuni, na Marekani, kupitia shinikizo la kisiasa na kiuchumi, inajaribu kupata kwa Wazayuni kile ambacho walikuwa hawawezi kufikia kwenye uwanja wa vita."

Hussein Jishi aliendelea kurejelea matamshi na vitisho vya hivi karibuni vya Tom Barrack, mjumbe wa Marekani dhidi ya Lebanon, na kusema: "Tom Barrack alitangaza waziwazi kwamba Marekani inataka kuharibu silaha zinazotishia usalama wa Tel Aviv. Hili linathibitisha kwamba lengo halisi la Washington ni kuharibu vyanzo vya nguvu vya Lebanon na kuweka msingi wa kusalimisha nchi yetu."

Aliendelea: "Adui wa Kizayuni haheshimu mikataba na sheria zozote za kimataifa, na kila mtu aliona jinsi mwakilishi wa utawala huu alivyochana waziwazi Mkataba wa Umoja wa Mataifa. Pia, tangu miongo kadhaa iliyopita, hakuna maazimio ya Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa aliyeweza kuzuia uchokozi wa Wazayuni dhidi ya mataifa au kuikomboa ardhi iliyokaliwa."

Mwakilishi huyu wa Upinzani alibainisha: "Baadhi ya Walibanoni ambao wanaharakisha kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na adui wa Kizayuni ndani ya nchi wako kwenye udanganyifu, kwa sababu utawala huu hauitafuti amani kamwe na unataka Lebanon kusalimu amri. Ushahidi bora zaidi wa hili ni kauli za mwakilishi wa utawala vamizi katika kikao cha hivi karibuni cha Kamati ya Utaratibu huko Ras Naqoura, ambapo alisema waziwazi kwamba Tel Aviv haitasitisha mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Lebanon."

Mbunge huyo wa Hezbollah alionya juu ya uchochezi wa Marekani na utawala wa Kizayuni wa kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon kwa kisingizio cha kutatua suala la silaha, na kusisitiza: "Hatari iliyo karibu ambayo Lebanon inakabiliwa nayo inawatishia Walibanoni wote bila ubaguzi. Adui anaitamani ardhi, maji, na rasilimali za Lebanon, na sote lazima tusimame dhidi ya mradi huu wa uharibifu wa Marekani-Kizayuni kwa kushikilia vipengele vya nguvu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na umoja, upinzani, na kuimarisha uwezo wa jeshi."