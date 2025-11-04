Pezeshkian: Uwezo wa Ulinzi wa Nchi Leo Hauwezi Kulinganishwa na Ule wa Kabla ya Vita vya Siku 12

Kulingana na shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian Jumatatu, tarehe 3 Novemba 2025 (12 Aban 1404), katika mkutano na Gavana na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wa Mkoa wa Kerman, alitaja mfumuko wa bei kama moja ya matatizo makubwa zaidi ya nchi leo na alieleza: Upanuzi usiozuilika wa muundo wa serikali ni moja ya sababu kuu za mfumuko wa bei nchini, na mpaka sababu hii ya msingi itakaposhughulikiwa, itakuwa vigumu sana kuushinda mfumuko wa bei.

Rais alitaja maombi ya mara kwa mara ya kuboresha mgawanyiko wa kiutawala wa nchi kama mojawapo ya sababu zinazoendelea za kuongezeka kwa muundo wa utawala wa nchi na aliongeza: Badala ya kutumia njia na zana za kisasa ili kufanya mfumo wa utawala wa nchi kuwa bora zaidi, tulifikiri tunaweza kutatua matatizo kwa kuongeza wafanyakazi na mameneja, wakati njia hii imezidisha tu matatizo.

Akisisitiza kwamba ili kutatua tatizo, lazima tuanze na sisi wenyewe, Pezeshkian alisisitiza: Lazima tuanze marekebisho ya muundo na usimamizi wa matumizi kutoka nyumbani kwetu na ofisi yetu wenyewe. Ofisi nyingi za kiutawala, vyumba vikubwa, nafasi nyingi zisizotumiwa, taa nyingi zinazowaka, hitaji la uingizaji hewa na kupoza na kuongeza joto kwa nafasi hizi katika majira ya joto na baridi huletea nchi gharama kubwa ambazo sehemu kubwa yake inaweza kusimamiwa.

Rais alitaja njia pekee ya kutoka katika hali mbaya ya sasa kuwa ni kutumia uwezo wote wa nchi kwa kutegemea makubaliano na mshikamano, na alieleza: Hatua zinazofaa kulingana na suluhisho za msingi za kushughulikia kutolingana zimeanzishwa. Kwa mfano, ili kuondoa kutolingana kwa petroli, tunatafuta kupunguza kwa kiasi kikubwa hitaji la magari kusafiri kwenye njia za ndani na kati ya miji kwa kutumia mtandao wa reli wa nchi kwa ufanisi zaidi. Alhamisi iliyopita, nilifanya ukaguzi wa kina wa uwezo wa reli wa Mkoa wa Tehran katika suala hili.

Pezeshkian aliongeza: Ni kweli kwamba pamoja na matatizo yote ya ndani na kutolingana, tunakabiliwa pia na kuongezeka kwa shinikizo na vikwazo, lakini ikiwa tutatumia uwezo wa majirani wengi wa nchi kwa njia inayofaa, tunaweza kuondoa vikwazo na hata kuvibadilisha kuwa fursa kubwa za kuimarisha ushirikiano wa kikanda na pia kuimarisha mshikamano wa nchi za kanda.

Rais, akisema kwamba adui anatafuta kugawanya na kudhoofisha Iran na nchi nyingine za Kiislamu, alisisitiza: Nchi za Kiislamu lazima ziwe mkono mmoja dhidi ya maadui zao. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitafuti vita na migogoro kwa namna yoyote, lakini uwezo wetu wa ulinzi wa leo hauwezi kulinganishwa na ule wa kabla ya vita vya siku 12 vilivyowekwa, na ikiwa adui atafanya kosa, atapokea jibu la haraka, kali na chungu.