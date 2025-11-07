Waziri Mkuu wa Lebanon: Tumerejea kwenye ukumbusho wa ulimwengu wa Kiarabu / Kutekeleza udhibiti wa silaha ni mchakato wa muda na wa hatua kwa hatua

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Nawaf Salam, Waziri Mkuu wa Lebanon, leo Ijumaa alitangaza kuwa utekelezaji wa mpango wa kudhibiti silaha chini ya serikali ni mchakato wa muda na unafuatwa kwa hatua kwa hatua. Aliongeza kuwa kipindi cha kwanza cha mpango huu kitadumu kwa miezi mitatu na kitazidi kuzingatia kudhibiti silaha katika maeneo ya kusini na kaskazini mwa Mto Litani.

Kulingana na Waziri Mkuu, kaskazini mwa Mto Litani kumepatikana maendeleo makubwa, na shughuli zote zinazohusiana na uhamisho au matumizi ya silaha katika eneo hili sasa ziko chini ya udhibiti wa serikali.

Utulivu kama sharti la maendeleo ya kiuchumi

Salam alisisitiza kuwa utulivu na usalama wa nchi ni sharti la maendeleo ya kiuchumi na kuvutia uwekezaji, na kuwa lengo hili linaweza kufanikishwa tu kwa kurudisha uamuzi wa vita na amani mikononi mwa serikali na utekelezaji kamili wa kudhibiti silaha. Alirejelea pia Makubaliano ya Taif na kusisitiza umuhimu wa kueneza mamlaka ya serikali kote Lebanon.

Urejeshaji wa mahusiano na ulimwengu wa Kiarabu na Syria

Waziri Mkuu wa Lebanon aliongeza kuwa nchi yake imejirudisha kwenye ulimwengu wa Kiarabu na inaendelea kujenga tena mahusiano yake na nchi za Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Misri, kwa misingi ya utulivu na heshima ya pande zote. Alionyesha matumaini kuwa mkutano wa uwekezaji wa Beirut, utakaofanyika Novemba 18 na 19, utashirikisha kwa kiasi kikubwa nchi za Kiarabu.

Lebanon na nafasi yake ya kikanda ndani ya ulimwengu wa Kiarabu

Akijibu swali kuhusu ushawishi wa Iran, Nawaf Salam alisema kuwa Lebanon ni sehemu ya ulimwengu wa Kiarabu na inakusudia kuchukua nafasi yenye tija katika eneo. Aliongeza kuwa Lebanon na Syria zitaendelea kushirikiana kwa misingi ya heshima ya pande zote na kutohusiana na mambo ya ndani ya kila nchi, na kwamba kipindi cha uingiliaji wa zamani kimekwisha.