Hamdan Sabbahi: Operesheni “Tofaan Al-Aqsa” imevunja njia ya kawaida ya uhusiano na Israeli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hamdan Sabbahi, Rais wa Chama cha Al-Karama cha Misri na Katibu Mkuu wa Kongresi ya Taifa ya Kiarabu (Al-Mu’tamar Al-Qawmi Al-Arabi), katika hotuba yake Beirut, alitangaza kuwa Operesheni “Tofaan Al-Aqsa” imeweza kufanikisha kushindwa kwa miradi ya kutaka kugawanya ardhi na njia ya kawaida ya kuanzisha uhusiano na utawala wa Kizayuni, na kuashiria kuwa siku ya uhuru wa Palestina ipo karibu.

Akionyesha umuhimu wa operesheni hii katika kubadilisha hesabu za kijiografia na kiasili ya kanda, Sabbahi alisisitiza kuwa ummah wa Kiarabu lazima uwe mstari wa mbele katika kupinga uvamizi, na kwamba utetezi wa silaha za upinzani katika Palestina na Lebanon ni jambo la lazima.

Mafanikio ya kitamaduni na kisiasa ya upinzani

Sabbahi aliendelea kwa kutaja ushindi wa Zahran Mamdani huko New York kama mmoja wa wafuasi wa Palestina, na akahesabu mafanikio haya kuwa miongoni mwa matokeo muhimu ya Operesheni Tofaan Al-Aqsa.

Alisema: “Salamu kwa wananchi wapiganaji kutoka Gaza hadi Lebanon na Yemen; tunajivunia viongozi waliyo shahidi. Vita vya sasa havijamalizika, na katika hatua zijazo, vifaa kama kalamu, sauti na picha vitakuwa na nafasi muhimu sawa na silaha.”

Katibu Mkuu wa Kongresi ya Taifa ya Kiarabu aliweka mkazo kwenye umuhimu wa upinzani wa kitamaduni na vyombo vya habari, akisisitiza kuwa kila Mmaarabu anatakiwa kuwa mpiganaji, na kwamba silaha za upinzani ni alama ya heshima ya Ummah na azma yake ya kuondoa uvamizi.

Aliongeza kuwa upinzani huu unaonyesha kuwa ummah wa Kiislamu bado hai na juhudi za kufanikisha uhuru wa Palestina zinaendelea.

Kongresi ya Taifa ya Kiarabu (Al-Mu’tamar Al-Qawmi Al-Arabi) ni chama cha kisiasa kinachoshirikisha viongozi wengi wa kitaifa wa Kiarabu, na kinachukulia nafasi yake kuwa muendelezo wa kongresi ya Kiarabu ya mwaka 1913 iliyofanyika Paris. Chama hiki cha kisiasa kilifanya mkutano wake wa kwanza mwaka 1990 huko Tunisia.