Usalama wa kisaikolojia katika familia ya Kiislamu؛ mstari wa mbele wa vita vya kifikra

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Katikati ya vurugu za vyombo vya habari vya dunia ya leo, kuna sehemu tulivu na isiyoonekana sana ambapo hatima ya Ummah huamuliwa: Familia.

Mabadiliko ya vyombo vya habari katika miongo michache iliyopita yanaonyesha kuwa vita vyote vya laini (soft wars) hatimaye huingia ndani ya muktadha wa kisaikolojia wa nyumbani; kwa watoto, wazazi waliyochoka, na akina mama ambao kwa shauku wanashiriki katika mafuriko ya picha na ujumbe. Ikiwa kwenye uwanja wa vita vya kifikra, akili ya binadamu ni uwanja mkuu, basi familia ni ngome ya kwanza ya kulinda utambuzi na amani ya kiimani.

Leo, majukwaa ya kimataifa hayarudishi tu matumizi yetu, bali pia yanaunda hisia tunazopaswa kuzihisi. Kupitia algorithms, hasira, hofu na wasiwasi vinatengenezwa kama mafuta ya mwingiliano wa watumiaji. Hii ndiyo hali ambayo Qur’an imeitaja kama kutoroka kwa udanganyifu wa Shetani:

«إِنَّمَا ذَٰلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ»



(Ni Shetani tu anayelenga kuogofya wafuasi wake).

Katika mazingira kama haya, kulinda usalama wa kisaikolojia wa familia si jukumu la kibinafsi au malezi tu; bali ni aina ya jihad ya kifikra ndani ya nyumba, jitihada za kudumisha amani na imani dhidi ya ushambulizi wa akili wa zama za kidijitali.

Vyombo vya habari vya kisasa, kwa kueneza ujumbe wa hisia kwa wingi, vinabadilisha akili ya mtazamaji kutoka kutafakari kwa kina hadi kutoa majibu ya haraka. Matokeo yake ni jamii zinazofanya maamuzi yao kwa msingi wa hisia za wakati huo badala ya akili ya kiimani.

Familia ya Kiislamu, ikiwa itafanya kazi kulingana na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s), inaweza kuvunja mzunguko huu; kwa kufanya mazungumzo ya kifamilia kuwa ni vikao vya amani na tafakari, na kuwafundisha watoto jinsi ya kudhibiti hisia na picha wanazopokea, nyumba inaweza kuwa kituo cha ujenzi upya wa utambuzi wa kiimani. Katika Sunnah ya Nabii na AhlulBayt, mara nyingi sakīnah imeelezewa kama kiini cha amani ya muumini; si tu amani ya kihisia, bali ni kuzuia ushawishi wa hofu za nje katika moyo wa muumini. Katika familia ya Kiislamu, hii inakuwa ngome ya kisaikolojia dhidi ya wasiwasi wa vyombo vya habari. Familia kama hii haiishi kwa kujitenga, bali inaishi kwa hekima na uelewa katika mwingiliano na dunia, ikifahamu lakini isiidanganywe.

Kila mara picha za maisha ya kifahari zinapochapishwa mtandaoni, ikiwa mtazamaji hana msingi wa maarifa, akili yake hulinganisha hali halisi na kuibua kujipuuza au wasiwasi, badala ya kuridhika. Hali hii ni vita vya kisaikolojia vya kimya na vya siri dhidi ya imani rahisi.

Familia thabiti lazima ibadilishe mfano wa maadili na maarifa badala ya mfano wa matumizi; kwa kuzungumza juu ya maana badala ya kulinganisha sura. Vilevile, vyombo vya habari vya kidini na mashirika kama ABNA vina jukumu la kueleza mstari huu muhimu na wa msingi; habari zinapaswa kuwa si tu kueleza, bali pia kuleta amani na kuimarisha imani. Ujumbe wa matumaini, simulizi za kifamilia za kiimani, na kushiriki uzoefu wa malezi kutoka jamii ya Kiislamu ni sehemu ya jukumu la vyombo hivi katika kujenga usalama wa kisaikolojia wa Ummah.

Mafundisho ya kidini kuhusu uvumilivu, kuridhika, tawakkul na mazungumzo leo hayana maana ya kimaadili tu; ni silaha za kifikra zinazolinda amani katika vita vya vyombo vya habari. Ikiwa familia itatumia utamaduni wa mazungumzo ya Kiarabu na Qur’ani na kupanga matumizi yake ya vyombo vya habari kwa msingi wa lengo na maana, basi mstari mpya wa upinzani wa laini unaumbwa; upinzani wa kimya dhidi ya vurugu za picha na udanganyifu wa hisia. Katika zama za vita vya kifikra, nyumba ya muumini ni ngome ya kimya ambayo lazima iendelee kuwa na mwanga, na usalama wa kisaikolojia ni ushindi wa kwanza katika uwanja huu.