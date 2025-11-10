Lapid Akiri Ukatili wa Walowezi wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani katika utawala wa Kizayuni, akikiri ukatili wa walowezi wa Kizayuni dhidi ya wakazi wa Ukingo wa Magharibi, alikiri kuwa mashambulizi haya yamekuwa nje ya udhibiti kwa muda mrefu.

Aliongeza kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni linapaswa kuingilia kati katika Ukingo wa Magharibi. Hii ni wakati ambapo mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya wakazi wa eneo hilo yanafanyika kwa msaada wa wanajeshi wa Kizayuni.

Muda mfupi uliopita, Farhan Haq, Naibu Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alikiri kwamba mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni dhidi ya wakazi wa Ukingo wa Magharibi, kulingana na ripoti za Ofisi ya Masuala ya Kibinadamu ya Shirika hilo, yalifikia visa 264 mwezi Oktoba uliopita, ambayo inachukuliwa kuwa idadi ya juu zaidi ya kila mwezi katika miaka 20 iliyopita.

Aliongeza kuwa mashambulizi haya yamesababisha kuuawa (kwa ushahidi) kwa idadi ya Wapalestina na uharibifu wa mali zao.

Haq alieleza wazi kwamba uvamizi wa walowezi wa Kizayuni umesababisha Wapalestina 3,200 kuhama kutoka nyumba zao na kuuawa (kwa ushahidi) na kujeruhiwa kwa mamia ya wengine.

Alisema kuwa, Wazayuni hawa wanakata miti ya mizeituni na kuchoma moto magari na nyumba za Wapalestina. Pia, katika mashambulizi haya, watoto 42 wa Kipalestina wamepoteza maisha yao mwaka huu.