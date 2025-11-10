Upungufu wa Maelfu ya Wanajeshi wa Mapigano katika Jeshi la Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, jeshi la utawala wa Kizayuni lilitangaza kuwa linahitaji kuajiri wanajeshi wapya 12,000.

Kulingana na ripoti hii, jeshi la Kizayuni linalokalia lisisitiza kwamba linahitaji angalau wanajeshi 7,000 wanaofanya kazi katika vitengo vya mapigano.

Hii inakuja wakati ambapo mgogoro wa uhaba wa wanajeshi katika jeshi la utawala wa Kizayuni umekuwa ukiongezeka kwa muda mrefu, kiasi kwamba vijana wengi wa Kizayuni wanakataa kujiunga na jeshi baada ya kuona jinsi vita vya Gaza vinavyoendelea kwa muda mrefu na idadi kubwa ya vifo inavyoendelea kutokea miongoni mwa wavamizi.

Wazayuni wanaojulikana kama Haredi pia wanajiona wameondolewa kwenye utumishi wa jeshi na wanapinga vikali suala hili.