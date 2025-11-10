Mwanachama Mwandamizi wa Hamas: Tunazingatia Mkataba wa Kusitisha Mapigano

Kulingana na shirika la habari la Abna, "Ali Baraka," mwanachama mashuhuri wa harakati ya Hamas, alisema: "Tunajiona tumejitolea kutekeleza kwa mafanikio makubaliano ya kusitisha mapigano."

Aliongeza: "Tulikubaliana na upande wa Misri kuunda kamati ya kusimamia Ukanda wa Gaza, lakini wavamizi wanazuia kuundwa kwake."

Uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Ukanda wa Gaza umeendelea katika masaa yaliyopita, licha ya madai ya Marekani na Tel Aviv ya kuanzishwa kwa kusitisha mapigano katika ukanda huo.

Kwa upande mwingine, shirika la Madaktari Wasio na Mipaka lilitangaza kuwa hali ya maelfu ya wagonjwa wa Kipalestina ambao hawana uwezo wa kupata matibabu ni mbaya sana na wanahitaji kutibiwa haraka iwezekanavyo.