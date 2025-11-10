"Aoun" kwa Ujumbe wa Marekani: Masharti ya Kuingia kwenye Mazungumzo ni Kusitisha Uadui

Kulingana na shirika la habari la Abna, "Joseph Aoun," Rais wa Lebanon, katika mkutano na ujumbe wa Marekani, alisema: "Chaguo la mazungumzo linatokana na ukweli kwamba vita havijaleta matokeo yoyote."

Aliongeza: "Mazungumzo yanahitaji mazingira mazuri, na muhimu zaidi, kusitishwa kwa uhasama na kufikia utulivu kusini."

Mtandao wa "Al Hadath" ulitangaza leo kwamba ujumbe kutoka Wizara ya Hazina ya Marekani umepangwa kukutana na Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, leo mjini Beirut.

Wakati huo huo, sehemu ya Kiingereza ya mtandao wa Al Hadath pia iliripoti, ikinukuu vyanzo vyake, kwamba maafisa wawili wa ngazi za juu wa Ikulu ya White House pia wataelekea Beirut leo.

Mtandao huo ulidai kuwa maafisa wa Marekani wanabeba ujumbe mkali kutoka Washington kwa serikali ya Lebanon kuhusu Hezbollah.

Hazina ya Marekani pia ilitangaza kwamba ujumbe huo utaelekea Ulaya na kanda kwa ajili ya kile kinachodaiwa kuwa kuchunguza njia za kuishinikiza Iran.

Mtandao wa Kan wa utawala wa Kizayuni pia ulitangaza kwamba "Israel" imewaonya maafisa wa Marekani wanaosimamia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Lebanon kwamba Hezbollah imehamisha mamia ya makombora kutoka Syria kwenda Lebanon katika wiki za hivi karibuni, imejenga upya vizindua vyake vya makombora vilivyoharibika, na kuajiri maelfu ya wanajeshi wapya; hatua ambayo, kulingana na madai ya Tel Aviv, ni ukiukwaji wa wazi wa uamuzi wa serikali ya Lebanon wa kuipokonya silaha Hezbollah.

Kulingana na ripoti hii, "Israel" imewasilisha ujumbe kwa jeshi la Lebanon kupitia Wamarekani, ikidai: "Hamchukui hatua za kutosha dhidi ya Hezbollah; kwa hiyo, Israel itaendeleza mashambulizi yake nchini Lebanon."