Mwisho wa Shughuli za Bunge la Iraq; Baraza la Mawaziri la Al-Sudani Ni Serikali ya Mpito

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Shirika la Habari la Iraq (WAA), Mahakama ya Shirikisho ya Iraq ilitangaza leo Jumatatu kwamba shughuli za Bunge la tano la Iraq zimefikia mwisho na kwamba serikali ya Iraq itafanya kazi kama serikali ya mpito hadi serikali mpya itakapoundwa.

Taarifa ya Mahakama ya Shirikisho ya Iraq ilieleza kuwa Rais wa Iraq pia ataendelea na shughuli zake hadi baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa bunge jipya la Iraq.

Kulingana na taarifa ya Mahakama Kuu ya Shirikisho ya Iraq, kikao cha mahakama hiyo leo kilifanyika chini ya uenyekiti wa Munther Ibrahim Hussein, Rais wa Mahakama Kuu ya Shirikisho, na wanachama.

Kikao hicho kiliitishwa kwa ombi la Rais wa Iraq, Abdul Latif Rashid, kwa ajili ya kutafsiri kifungu cha 56 cha Katiba.

Mahakama ya Shirikisho ya Iraq ilitangaza kwamba muda wa kila kipindi cha uchaguzi wa bunge ni miaka minne ya kalenda, ambayo huanza na kikao cha kwanza na kumalizika mwishoni mwa mwaka wa nne.

Kulingana na Katiba ya Iraq, siku ambayo uchaguzi unafanyika ni mwisho wa kila kipindi cha bunge, na kuanzia siku ya uchaguzi, mamlaka ya kutunga sheria na mamlaka ya utendaji hufanya kazi kama mpito.