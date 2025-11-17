Kuendelea kwa Mashambulizi ya Drone ya Utawala wa Kizayuni Kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, mwandishi wa habari wa televisheni ya Al Mayadeen aliripoti kusikika kwa angalau milipuko minne Kusini mwa Lebanon, ambayo uwezekano mkubwa ilitokana na mashambulizi ya drone ya utawala wa Kizayuni.

Mwandishi wa habari wa Al Mayadeen Kusini mwa Lebanon aliongeza kuwa utawala vamizi pia ulilenga viunga vya mashariki vya mji wa Aitaroun kwa shambulio la drone.

Pia, mji wa Addaiseh Kusini mwa Lebanon ulilengwa na mashambulizi ya drone ya utawala wa Kizayuni.

Vitendo hivi vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni vinakuja wakati ambapo msemaji wa Vikosi vya Kulinda Amani vya Umoja wa Mataifa vilivyoko Kusini mwa Lebanon (UNIFIL) alitangaza kwamba shughuli za vikosi hivi zinakabiliwa na hatari nyingi, lakini vinachukua hatua kali za kiusalama kulinda maisha yao.

Msemaji wa UNIFIL alionya kuwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya vikosi hivi yamekuwa ya kutia wasiwasi.