Harakati Mpya za Kijeshi za Utawala wa Kizayuni Kusini mwa Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al Mayadeen, vyanzo vya Syria vimeripoti harakati mpya za utawala wa Kizayuni Kusini mwa Syria.

Vyanzo vya eneo la Syria viliripoti kuwasili kwa doria ya kijeshi ya Israeli katika kijiji cha Al-Samadaniyah katika viunga vya Quneitra na kuweka kituo cha ukaguzi karibu na shule ya kijiji na kuwakagua wapita njia.

Pia, vyanzo hivi vilielezea kuwekwa kwa kituo kingine cha ukaguzi na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kwenye barabara kutoka Al-Samadaniyah kwenda Khan Arnabah katika viunga vya Quneitra.

Hii inakuja baada ya wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kuingia jana katika kijiji cha Ma'ariyah katika Bonde la Yarmouk, viunga vya magharibi vya Daraa, na kufanya ufyatuaji risasi mkubwa kuelekea viunga vya magharibi vya kijiji hicho.

Inafaa kutajwa kwamba utawala wa Kizayuni umezindua mashambulizi makubwa dhidi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala wa zamani wa Syria, na hivi karibuni, kwa kisingizio cha kuwasaidia Waduruzi, ulipiga bomu maeneo ya Damascus.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huu limevuka mstari wa bafa kati ya eneo lililokaliwa la Golan na Syria, na kuendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Daraa na Quneitra.