Kura ya Rasimu za Maazimio Mawili ya Marekani na Russia Kuhusu Gaza Katika Baraza la Usalama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Al Jazeera, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litapiga kura leo Jumatatu kuhusu rasimu ya azimio la Marekani ambalo linaunga mkono mpango wa amani wa Rais wa nchi hiyo, Donald Trump, kwa Ukanda wa Gaza, hasa kuhusu kupeleka kikosi cha kimataifa katika ukanda huo. Washington imeonya kuwa kutopitishwa kwa rasimu hii ya azimio kunaweza kusababisha kuanza tena kwa vita katika Ukanda wa Gaza.

Maandishi ya rasimu ya azimio hili – ambayo yamefanyiwa marekebisho mara kadhaa kama sehemu ya mazungumzo ndani ya Baraza la Usalama – yanaidhinisha mpango ambao uliruhusu usitishaji vita kati ya utawala wa Kizayuni na Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) mnamo Oktoba 10 mwaka jana.

Kura katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inatarajiwa kufanyika leo saa 17:00 kwa saa za New York (22:00 GMT; 1:30 alfajiri Jumanne kwa saa za Tehran).

Toleo la hivi karibuni la rasimu ya azimio lililopendekezwa na Marekani linaruhusu kuundwa kwa "Kikosi cha Kimataifa cha Utulivu" ambacho kitashirikiana na Israel, Misri, na polisi wa Palestina waliofunzwa upya kusaidia kuhakikisha usalama wa maeneo ya mpakani na kunyang'anya silaha Ukanda wa Gaza. "Kikosi cha Kimataifa cha Utulivu" pia kitazingatia kunyang'anya silaha kabisa kwa vikundi visivyo rasmi vyenye silaha, kulinda raia, na kuanzisha korido za kibinadamu.

Rasimu ya azimio hili pia inaruhusu kuundwa kwa "Baraza la Amani," chombo cha utawala wa mpito kwa Gaza, ambacho kinadharia kingeongozwa na Trump na ambalo mamlaka yake yataendelea hadi mwisho wa 2027.

Tofauti na rasimu za awali, azimio hili limetaja uwezekano wa kuundwa kwa serikali ya Palestina siku za usoni. Rasimu hiyo inasema kwamba mara tu Mamlaka ya Palestina itakapofanya marekebisho muhimu na kuanza ujenzi mpya wa Gaza, "hali inaweza hatimaye kuandaliwa kwa Wapalestina kujiamulia hatima yao wenyewe na kuundwa kwa serikali ya Palestina."

Kifungu hiki kinakabiliwa na upinzani mkali kutoka Israel. Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala vamizi, alisema jana Jumapili katika kikao cha baraza la mawaziri: "Upinzani wetu kwa kuundwa kwa serikali ya Palestina katika eneo lolote haujabadilika."

Kulingana na Shirika la Habari la Ufaransa (AFP), baadhi ya wanadiplomasia wanatarajia rasimu ya azimio la Marekani kupitishwa, licha ya ukosoaji kutoka Russia na mashaka ya baadhi ya nchi nyingine wanachama.

Azimio la Russia lililopendekezwa kuhusu Gaza

Russia, ambayo pia ina kura ya veto katika Baraza la Usalama, pia imesambaza rasimu ya azimio kwa wanachama wa Baraza hilo, ikidai kuwa maandishi ya Marekani hayaungi mkono vya kutosha kuundwa kwa serikali ya Palestina, ili kupigiwa kura katika kikao cha Jumanne alfajiri. Rasimu ya azimio la Russia inalitaka Baraza la Usalama "kueleza dhamira yake thabiti kwa mtazamo wa suluhisho la serikali mbili." Azimio lililopendekezwa na Russia halibainishi kwa sasa kuundwa kwa Baraza la Amani au kupeleka kikosi cha kimataifa huko Gaza, lakini inamuomba Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, António Guterres, kuwasilisha "chaguzi" katika suala hili.