Baghaei Atuma Salamu za Rambirambi kwa Familia za Wahanga wa Kihindi nchini Saudi Arabia

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul Bayt (Abna), Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akijibu ajali mbaya ya basi iliyobeba mahujaji wa Umra wa Kihindi nchini Saudi Arabia, alielezea huruma yake kwa familia za waliofariki katika tukio hilo na kuitaja ajali hiyo kuwa ya kusikitisha na chungu.

Aliongeza: "Tukio hilo lilitokea kwenye barabara inayoelekea mji wa Madina na kusababisha vifo vya mahujaji kadhaa wa Kihindi kutoka mji wa Hyderabad." Baghaei, akitoa pole kwa familia za wahanga, alielezea huruma ya serikali na taifa la Iran kwa jamii ya India na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika usalama wa usafiri wa mahujaji.

Baghaei aliendelea kusema: "Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imemuomba Mwenyezi Mungu awape rehema na msamaha waliofariki na uponyaji kamili kwa majeruhi wa ajali hiyo kutoka kwa Mungu Mkuu." Msemaji wa kitengo cha diplomasia pia, akitamani amani kwa walionusurika, alisisitiza kwamba matukio kama haya yanafunua zaidi umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali ili kuhakikisha usalama wa mahujaji.

Salamu hizi za rambirambi zilitolewa wakati ripoti za awali kutoka eneo la tukio zikionyesha kuwa basi lililobeba mahujaji wa Umra lilihusika katika ajali lilipokuwa likisafiri kwenye njia ya kuhiji karibu na mji wa Madina. Vyanzo vya kikanda vilitangaza kuwa waokoaji wa Saudi Arabia na wafanyakazi wa afya wa Madina walifika papo hapo na kufanya operesheni ya kuwahamisha majeruhi kwenda hospitali.