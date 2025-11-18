Kulingana na shirika la habari la Abna, Waziri Mkuu wa Hungary, Viktor Orban, alitangaza katika mkutano na waandishi wa habari kwamba kauli za baadhi ya wanasiasa wa Ulaya kuhusu umuhimu wa kujiandaa kwa vita ifikapo mwaka 2030 zinaonyesha kuwa Brussels inabuni mipango ya kijeshi hadharani.

Alisema: "Katika siasa za Ulaya, maneno makali kama 'uchumi wa vita' au 'lazima tuwe tayari kwa vita ifikapo 2030' yanaweza kusikika. Mtazamo huu una athari kubwa kwa sera za kiuchumi, na Brussels inabuni waziwazi mpango wa vita."

Akikumbusha kauli za hivi karibuni za Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani, Boris Pistorius, kuhusu uwezekano wa kuanza kwa vita kati ya NATO na Urusi kabla ya 2029, Orban alisema: "Maafisa wa Ulaya wanazungumza rasmi kuhusu vita."

Serikali ya mrengo wa kulia ya Hungary inakuwa na uhusiano wa karibu na Urusi na Marekani na inajaribu kuwashawishi Wazungu kusitisha vita nchini Ukraine.