Araghchi: Tuko tayari zaidi kuliko kabla ya vita vilivyopita; Tunaunga mkono makubaliano ya haki

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, "Seyed Abbas Araghchi," Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika mahojiano na jarida la Economist kujibu swali kuhusu utayari wa shambulio linalowezekana la utawala wa Kizayuni alisema: "Tuko tayari zaidi kuliko kabla ya vita vilivyopita, na makombora yetu ni bora kwa idadi na ubora."

Aliongeza: "Hatutaki vita, na njia bora ya kuvizuia ni kujiandaa navyo."

Araghchi, akisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaunga mkono makubaliano ya haki na yaliyosawazishwa, alisema: "Wamarekani wanataka kuagiza matakwa yao."

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu aliendelea: "Tulijifunza masomo mengi kutoka kwa vita vya siku 12, tulitambua udhaifu na nguvu zetu wenyewe, na pia udhaifu wa utawala wa Kizayuni; Tumefanyia kazi masuala haya yote na tuko tayari kabisa. Hata tuko tayari zaidi kuliko mara ya mwisho."

Kabla ya hapo, Araghchi, akijibu kupitishwa kwa azimio dhidi ya Iran katika Bodi ya Magavana ya Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA), alisema: "Nchi hizi, kwa hatua yao hii na kwa kupuuza mwingiliano na nia njema ya Iran, zinaharibu uaminifu na uhuru wa Shirika na kusababisha usumbufu katika mchakato wa mwingiliano na ushirikiano kati ya Shirika na Iran."

Aliongeza: "Leo, ilitangazwa kwa Mkurugenzi Mkuu wa Shirika kupitia barua rasmi kwamba maelewano haya hayachukuliwi tena kuwa halali na yanachukuliwa kuwa yameisha."