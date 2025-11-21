Vikwazo Vipya vya Marekani Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Bloomberg, Wizara ya Hazina ya Marekani, ikiendeleza shinikizo dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, imeiwekea vikwazo mtandao wa mafuta wa Iran.

Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza katika taarifa kwamba imeiwekea vikwazo mtandao wa mafuta unaounga mkono sekta ya kijeshi ya Iran.

Katika taarifa hiyo, majina ya watu 14, kampuni 24, meli 10 na ndege 7 yameonekana, ambao wameingizwa katika orodha nyeusi ya vikwazo.

"Scott Bassent," Waziri wa Hazina wa Marekani, alidai: "Hatua ya leo ni mwendelezo wa shinikizo la juu kabisa kukata vyanzo vya kifedha vya Iran kwa ajili ya kuendeleza silaha za nyuklia na kuunga mkono vikundi vya kigaidi vya wakala, na kuvuruga mapato yake ili kudhibiti matamanio yake ya nyuklia."

Wizara ya Hazina ya Marekani iliongeza: "Ofisi ya Kudhibiti Mali za Kigeni ya Wizara ya Hazina ya Marekani (OFAC) pia inalenga meli sita na inapanua vikwazo dhidi ya meli za 'kivuli' za kubeba mafuta ambazo Iran inategemea kusafirisha mauzo yake ya mafuta nje ya nchi kwenda sokoni."

Chombo hiki cha Marekani kilidai: "Utawala wa Trump umeweka vikwazo kwa zaidi ya meli 170 zinazohusika na usafirishaji wa mafuta na bidhaa za mafuta za Iran, na kusababisha kuongezeka kwa gharama kwa waagizaji wa mafuta wa Iran na kupunguza mapato ya Iran kutokana na kila pipa la mafuta lililouzwa."

Wizara ya Hazina ya Marekani pia ilidai: "Ofisi ya Kudhibiti Mali za Kigeni ya Wizara ya Hazina ya Marekani leo inachukua hatua za ziada dhidi ya shirika la ndege la Iran la Mahan Air, ambalo limeshirikiana kwa karibu na Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) kuwapa silaha na kuwapatia vikundi vya kigaidi vinavyoungwa mkono na Iran kote Mashariki ya Kati."