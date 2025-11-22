Mahmoud Abbas aanza kuunda Baraza la Utawala wa Ukanda wa Gaza

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Rai Al-Jadeed, vyanzo vya habari vilitangaza kwamba Mahmoud Abbas, Rais wa Mamlaka ya Palestina, ametoa agizo la kuunda baraza dogo la kusimamia Ukanda wa Gaza katika hatua inayofuata.

Vyanzo hivyo viliongeza kuwa baraza hilo linajumuisha Hussein al-Sheikh, Naibu wa Abbas, Mohammad Mustafa, Waziri Mkuu wa serikali inayohusishwa na PA, Mahmoud al-Habbash, Mkuu wa Baraza Kuu la Mahakama, Ruhi Fattouh, Mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa, Majed Faraj, Mkuu wa Huduma ya Ujasusi, na Ziad Abu Amr, Mshauri wa Abbas.

Kuundwa kwa baraza hilo kunakuja baada ya Baraza la Usalama kupitisha azimio lililopendekezwa na Marekani siku ya Jumanne kwa ajili ya kutekeleza "Mpango wa Trump" huko Gaza, ambao unategemea kuwekwa kwa vikosi vya kimataifa katika eneo hilo. Urusi na China zilijizuia kupiga kura juu ya azimio hilo. Licha ya kwamba azimio hilo halikubainisha jukumu lolote la moja kwa moja kwa Mamlaka ya Palestina katika utawala wa Ukanda wa Gaza, mamlaka hiyo ililipokea kwa mikono miwili.