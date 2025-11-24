Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Russia Al-Youm, Mkurugenzi wa Idara ya Habari ya Serikali ya Ukanda wa Gaza alisisitiza kwamba kati ya malori 600 ambayo yalipaswa kuingia katika eneo hilo kila siku kulingana na makubaliano ya kusitisha mapigano, ni malori 200 pekee yaliyoingia.

Aliongeza: Angalau asilimia 90 ya wakazi wa Ukanda wa Gaza wanakabiliwa na utapiamlo, na utawala wa Kizayuni bado unazuia kuingia kwa misaada muhimu ya kibinadamu katika eneo hilo.

Inafaa kutajwa kwamba, licha ya kutekelezwa kwa ahadi za vikosi vya Hamas za kukabidhi mateka hai na waliokufa wa utawala wa Kizayuni, Tel Aviv haijakomesha mashambulizi yake dhidi ya Ukanda wa Gaza tu, bali pia inazuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu iliyokubaliwa katika eneo hilo.