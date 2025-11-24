Wapalestina 1003 Wameuawa na Wakaliaji Kimabavu Katika Ukingo wa Magharibi Tangu Oktoba 2023

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Kituo cha Sheria cha "B'Tselem" kimesisitiza kuwa utawala wa Kizayuni umewaua Wapalestina elfu moja na tatu katika Ukingo wa Magharibi tangu Oktoba 2023 na unafanya utakaso wa kikabila katika eneo hilo.

Kituo hiki cha sheria cha utawala wa Kizayuni kilitangaza katika ripoti iliyochapishwa: Israel inafanya utakaso wa kikabila katika Ukingo wa Magharibi, na hakuna utaratibu wowote hai wa ndani au wa nje wa kuuzuia.

Katika ripoti ya kituo hicho, imeelezwa kuwa tangu Oktoba 2023, jeshi la Israeli limechukua sera ya kufyatua risasi bila utaratibu na bila kikomo katika Ukingo wa Magharibi na hata limefanya silaha na kuajiri maelfu ya walowezi katika makazi ya Ukingo wa Magharibi.

Ripoti hiyo ilieleza wazi: Walowezi wanawashambulia Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi kila siku na wako salama kabisa kutokana na adhabu, na licha ya kuandikishwa kwa mashambulizi mengi ya walowezi, mamlaka za utekelezaji wa sheria za Israeli mara chache huanzisha uchunguzi katika suala hili.

Kituo hiki cha sheria kimesisitiza: Katika matukio 21 ambapo walowezi waliwalenga Wapalestina, hakuna hukumu yoyote ya hatia iliyotolewa na Israeli.