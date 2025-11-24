Hofu Katika Maeneo Yanayokaliwa; Malazi ya Dharura Yamefunguliwa Tena

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania viliripoti kwamba kutokana na kuongezeka kwa hofu na wasiwasi katika maeneo yanayokaliwa kuhusu uwezekano wa Jibu la Hizbullah ya Lebanon kufuatia kuuawa shahidi kwa Haitham al-Tabatabaei, mmoja wa makamanda mashuhuri wa chama hicho, kutokana na shambulio la Tel Aviv dhidi ya Dahiya Kusini mwa Beirut, malazi ya dharura katika maeneo yanayokaliwa karibu na mipaka ya Lebanon yamefunguliwa tena.

Malazi haya ya dharura yalikuwa yakitumiwa na wakaliaji kimabavu wakati wa mashambulizi makubwa ya upinzani wa Lebanon dhidi ya maeneo yanayokaliwa na Wazayuni katika uwanja wa vita wa kaskazini.

Inafaa kutajwa kwamba Hizbullah ya Lebanon ilitangaza kwamba katika shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Dahiya ya Beirut, watu wengine 4, mbali na shahidi Haitham al-Tabatabaei, waliuawa shahidi.