Mbunge wa Lebanon: Israel Imevuka Mistari Yote Myekundu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Sputnik, Hassan Ezzeddine, mbunge wa kundi la Hizbullah ya Lebanon, alisisitiza kuwa utawala wa Kizayuni ulivuka mistari yote myekundu jana kwa kushambulia Dahiya Kusini mwa Beirut.

Aliongeza: Serikali ya Lebanon na mamlaka ya nchi hii lazima zipate suluhisho la kuzuia kuendelea kwa uchokozi huu, kwa sababu adui wa Kizayuni haheshimu chochote na anafurahia uungwaji mkono wa Marekani. Hali hii haiwezi kuendelea milele.

Ezzeddine alieleza wazi: Msimamo wa pamoja lazima uchukuliwe na serikali, jeshi na upinzani wa Lebanon ili kujibu adui wa Kizayuni. Utaratibu wa kujibu utawala wa Kizayuni unahitaji umoja wa kitaifa.

Alitaja maombi ya kuipokonya silaha Hizbullah kuwa hayana maana na akasema kwamba serikali ya Lebanon na upinzani wa nchi hiyo wanazingatia makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini Tel Aviv inakikiuka. Mpango wa Rais wa Lebanon Joseph Aoun wa kuwafukuza wakaliaji kimabavu kutoka nchini, kusitisha uchokozi na kuwaachilia mateka unakubaliwa na Walibnan.